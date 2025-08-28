Giresun'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 19:50, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 19:51
A.G. (55) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şenlik köyünde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki Cemile E. (61) yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki A.Y. (71), Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.