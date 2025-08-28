Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk." dedi.

28 Ağustos 2025
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı

Yerlikaya, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, ağustos ayının milletin zafer ayı olduğunu söyledi.

Milletin 954 yıl önce Malazgirt Zaferi ile Anadolu topraklarını vatan kıldığını anımsatan Yerlikaya, "103 yıl önce de Afyon Kocatepe'de, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle taarruza kalkan Mehmetçiklerimiz, Anadolu'ya mührümüzü vurdu. İşte o emirle Türk milleti sadece düşmanı değil, korkuyu, umutsuzluğu ve esareti de yenmiştir." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda, Türk'üyle, Kürt'üyle omuz omuza yürüyen bir millet vardı. Kocatepe'de ise aynı millet yine tek yürek, tek bilek olarak tarih yazdı. Bizim gücümüz işte bu kardeşliktir. Aynı kıbleye yönelip, aynı bayrağın altında birleşen bir milletin, yüzyılları aşan iradesidir. Bugün de biz 103 yıl önce Kocatepe'den yükselen o emri, yalnızca tarihten bir hatıra değil, yarınlara uzanan bir sorumluluk olarak taşıyoruz. Ama artık yeni bir hedefimiz var, 'Bu topraklarda teröre yer yok. Bu topraklarda ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, 'Terörsüz Türkiye'yi kuruyoruz.' Bu hedef sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin ta kendisidir ve bu mücadeleyi, Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak veriyoruz."

- "Türkiye'nin huzur haritasını inşa ediyoruz"

Yerlikaya, suçun gölgesine izin vermeyen bir güvenlik anlayışıyla adım adım il il Türkiye'nin huzur haritasını inşa ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece operasyonlarla değil, veriyle, analizle, öngörüyle ve bilimsel yaklaşımlarla yol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenlik sadece müdahale değil, aynı zamanda öngörüdür. Hedefimiz nettir, 'Afyonkarahisar'da olduğu gibi 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak.' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu terörsüz, suçsuz, güvensizliğe yer olmayan bir Türkiye ile taçlandırıyoruz. Buradan açıkça söylüyorum, suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kalkanlar karşılarında devletimizi bulacak. Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak."

Motosiklet ile intikal edilip ateşli silah kullanılan olaylara değinen Yerlikaya, "Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimizin koordineli biçimde her biri sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip yakalıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların motosikletli suç oranlarını azalttığına dikkati çeken Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1735'ti. Bu olaylarda maalesef 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında yani geçen yıl olay sayısını 415'e indirdik. Yüzde 76 olay sayısı düştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıl 48'di 31'e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401'den 242'ye düştü. 2025 içinde bulunduğumuz yılın ilk 8 ayında meydan gelen olay sayısı 183. Biz '1' rakamını bile çok görüyoruz. Kabul edilemez görüyoruz. Hiç de tolerans gösteremeyiz. Dolayısıyla motosiklet üzerinde bir olayın bu şekilde bir saldırının olmaması için gece gündüz demeden arkadaşlarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir titizlikle çalışıyor. Çalışmaya da devam edecekler."

Yerlikaya, 4 Haziran 2023'ten bugüne Afyonkarahisar'da 2 bin 19 silah ele geçirildiğini, 2 bin 127 kişiye bu konuyla ilgili işlem yapıldığını söyledi.

İstihbarat olarak emniyet ve jandarmanın çok güçlü olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Biz uyuşturucuyla mücadelede hız yapmak istiyoruz. Yani 4 gün içerisinde çözebileceğimiz bir meseleyi veya bir sokak satıcısı, torbacıyı 4 dakikada yakalayabilecek bir ihbar gelirse biz o vatandaşımıza minnettar oluruz. Onu söylemek istiyorum ve bu noktada biz vatandaşlarımızın duyduklarını, gördüklerini bizlerden esirgememelerini özellikle istirham ediyorum."

