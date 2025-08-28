'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye operasyon yapacağı iddialarına, "Suriye için ise şu anda harekat masada demiyoruz. Çünkü biz zaten her gün kendi görevimizi yapacak şekilde bütün silahlı kuvvetlerimiz hazır, kendi görevinin başında" değerlendirmesini yaptı.

28 Ağustos 2025
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda, "Türkiye, bölgede barış ve esenliğin teminatı, Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın, Suriye'ye askeri harekat olarak yorumlanması üzerine konu Milli Savunma Bakanı Güler'e soruldu. Güler, CNNTürk'e yaptığı açıklamada, "Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusunu yanıtlarken, "Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinin başında, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl bizim söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Aynı ifadeyi ben de tekrarlıyorum" dedi.

"DÜŞMANLARIMIZ HERHALDE ÇOK ÜZÜLÜYORLARDIR"

Güler, bu açıklamayı, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğini gezerken yaptı. Güler, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"Türk savunma sanayi özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle inanılmaz bir hız kazandı. Ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Çalışan bütün teknik personelin hepsini ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum ben. Bugüne kadar karada ve havada çok ciddi gelişmeler oldu. Aslında denizde de çok önemli gelişmelerimiz var fakat bunlar bugüne denk geldi. Bundan sonra inşallah bütün vatandaşlarımız, Mavi Vatan'da kullanacağımız savunma sanayi ürünlerini gördükçe diğerleri gibi çok büyük gurur duyacaklar. Biz ürettiklerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dostlarımız bundan büyük bir gurur duyuyorlar. Düşmanlarımız da herhalde çok üzülüyorlardır. Varsa bilmiyoruz tabii."

