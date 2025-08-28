Beşiktaş ve Başakşehir FK, Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyen Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre'deki müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi

BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup oldu. İlk maçı da 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Başakşehir deplasmanda Universitatea Craiova'nın konuğu oldu. Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda TSİ 20.30'da oynanan müsabakayı Alman hakem Daniel Schlager yönetti. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Tobias Fritsch yaptı.

Başakşehir FK mücadeleye Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Shomurodov, Onur Ergün, Crespo, Brnic ve Selke 11'i ile çıktı.

Universitatea Craiova ise Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram ile sahada yer aldı.

Başakşehir FK hızlı ve etkili başladığı mücadelenin 7'nci dakikasında Selke ile öne geçti. Operi kullandığı kornerde yaptığı ortada Selke ceza sahası iç sağ çaprazında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Universitatea Craiova beraberliği 9'uncu dakikada yakaladı. Bancu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau sağ ayağı ile yaptığı vuruşunda top kaleci Volkan'ın eliyle müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 27'nci dakikada Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu pasını Baiaram'a ulaştırdı. Bu oyuncunun sol ayağı ile yaptığı vuruşta top kaleci Volkan Babacan'ın solundan ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Başakşehir FK, 52'nci dakikada gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Brnic topu ortaladı. Shomurodov arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top yan ağlara gitti. Turuncu-lacivertliler 61'inci dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Shomurodov'un yerden ortaladığı topla ceza sahasında buluşan Kemen, kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Nsimba, 81'inci dakikada Universitatea Craiova'nın 3'üncü golünü attı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nsimba sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Universitatea Craiova mücadelesinde 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.