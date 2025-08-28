Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla Bakanlık tarafından çekilen "Ailem" dizisinin Trabzon'daki setini ziyaret etti.

Tekin, Sürmene ilçesinin Aksu Mahallesi'ndeki tarihi okul binasında çekimleri devam eden dizinin oyuncu ve set ekibiyle bir araya geldi.

Volkan Severcan, Ayşen Sezerel, Ziya Kürküt ve Seymen Aydın'ın da aralarında bulunduğu oyuncularla sohbet eden Tekin, yönetmen Bora Severcan'dan çekimlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sırasında, oyuncu Volkan Severcan için sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

Bakan Tekin, gazetecilere, eğitimin sadece öğretmenlerin sırtına yüklenebilecek, Milli Eğitim ve okullardan katma değer beklenecek bir süreç olmadığını belirterek, 2,5 yıldır bu konuyla meşgul olduklarını anlattı.

Tekin, eğitim süreçlerinin başarılı olabilmesi, öğretmenlerin, idarecilerin bu anlamda emeklerinin karşılığını alabilmesi, performanslarının maksimum düzeye çıkması için toplumun diğer kesimlerinin de eğitim öğretim süreçlerine katkı vermesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle de ailenin bu sürece dahil olmasını çok önemsediklerinin altını çizen Tekin, bu noktadan hareketle geçen yıl başlattıkları süreçte EBA üzerinden bir portal oluşturduklarını dile getirdi.

Portalda, eğitim öğretim süreçlerinde ailenin katkısıyla ilgili bilimsel makale, yayın ve raporlara yer vermeye çalıştıklarını vurgulayan Tekin, kamu spotları ya da benzeri uygulamalarla da çocuğunun eğitim öğretim sürecine maksimum düzeyde katkı yapmak isteyen ebeveynin nasıl davranması gerektiğine dair örnekler koyduklarını kaydetti.

Tekin, ayrıca Hayat Boyu Öğrenme üzerinden halk eğitimi merkezlerinde farklı öğrenci profillerinin velileri için "ebeveyn okulu" adıyla kısa süreli kurslar başlattıklarını aktardı.

Sanat yoluyla, tiyatrocular aracılığıyla eğitimde katma değer üretecek bir iş yapma fikrini geçen yıl Bora Severcan ve Volkan Severcan ile paylaştıklarını ifade eden Tekin, onların da konuyu aktardıkları sanatçıların hepsinin bir sosyal sorumluluk projesi mantığıyla işin içerisinde yer aldıklarını belirtti.

- Yeni sezonda "Ailem" dizisinin 13 bölümü izleyiciyle buluşacak

Bakan Tekin, dizinin 27 bölümden oluşan birinci sezonunda rol alanlara, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dizinin sezonda hem EBA'da hem de farklı platformlar aracılığıyla izleyiciyle buluştuğuna işaret eden Tekin, "Yaklaşık 130 milyon civarında izlenme almış, bunun belki Türkiye'de başka örneği olmayabilir, çok ilgi gördü." dedi.

Dizinin ilgi görmesi üzerine yeni bölümlerin çekilmesine karar verdiklerini dile getiren Tekin, öğretmenlerden de birinci sezonda yayınlanan bölümlerdeki örnekleri tamamlayıcı, yeni öneriler içeren ya da senaryonun içerisinde bulunmasını istedikleri iyi ebeveynlik örneklerini kendileriyle paylaşmalarını istediklerini ve bu konuda çok sayıda geri dönüş aldıkları bilgisini paylaştı.

Tekin, bu sezon 13 bölümün izleyiciyle buluşacağını belirterek, "Bu, diğer oyunlardan, diğer dizilerden farklı bir dizi. Kuşkusuz sanat boyutu var ama daha önemlisi toplumsal bir sorumluluk projesi. Ben bu yıl da emeği geçenlere, senaryo sürecine katkı veren öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sürmene ilçesindeki tarihi bir okulda gerçekleştirilen dizinin çekim sürecine destek veren ilçe halkına ve ilgililere teşekkür eden Tekin, "İnşallah geçen sezonkinden çok daha fazla sayıda izleyiciye ulaştığımız, eğitim öğretim süreçlerine ailenin katkısının biraz daha fazla olduğu bir sezonu hep beraber atlatırız." ifadelerini kullandı.

Tekin, öğretmenlerin 1 Eylül'de okullarda olacağını, 8 Eylül itibarıyla da bütün düzeylerde eğitim öğretimin başlayacağını anımsatarak, "Bu vesileyle öğrencilerimize, gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı, başarılı bir eğitim öğretim sezonu temenni ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." dedi.

Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i, AK Parti İl Başkanlığını ve Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu ziyaret etti.

Uzun Sokak'taki esnafa bol kazançlar dileyen Bakan Tekin, vatandaşlarla da sohbet gerçekleştirdi.