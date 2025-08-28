'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
SPK, bir şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2025 23:50, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 23:48
SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, şirketin 45 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 413 milyon 500 bin liralık bedelsiz, Yeşil Yapı Endüstrisi AŞ'nin 852 milyon 512 bin 779 liralık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık bedelli sermaye artırımı onaylandı.

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 366 milyon liralık, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Ulusal Faktoring AŞ'nin 1 milyar 220 milyon liralık, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 6 milyar 500 milyon liralık, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 10 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

- Yeni faaliyet izinleri

SPK, 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli Alt Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve MT Portföy Yönetimi AŞ'nin MT Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi taleplerini olumlu karşıladı.

Eliptik Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izniyle portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi ile şirket ünvanının BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ olarak değiştirilmesi ve işletme adı olarak "BtcTurk Portföy" ifadesinin kullanılmasına izin verildi.

Fonventure Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılandı.

- İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, varant piyasaları hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve anılan varant piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 4 gerçek kişiye 9 milyon 725 bin 189 lira idari para cezası verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

