YÖK'ten kişiye özel ilanlara ikinci uyarı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kişiye özel şartlarla ilan edilen akademik kadrolarla ilgili ikinci bir uyarı daha yapıldı!
11 Ağustos 2025 tarihli yazımızda; "YÖK Başkanı Yeni Dönemde Bu İlanları
Durdurmalı" başlığıyla üniversitelerin akademik ilanlarında yaşanan
sorunları yeniden dile getirmiş; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol
ÖZVAR ve yönetiminin resmi yazıyla üniversiteleri uyarmak yerine yükseköğretimin
geleceğini koruyabilmek adına daha köklü çözümleri bu dönemde yapması gerektiğine
dikkat
çekmiştik.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR imzasıyla 28 Ağustos 2025
tarihinde gönderilen yazıda tekraren; Başkanlıklarına ulaşan şikayetler ve basına
yansıyan haberlerde kişiye özel akademik ilanların devam ettiği bildirmekle
birlikte bu konuda üniversitelerde birçok ilanın dava konusu olduğu ve bir kısmının
üniversitelerin aleyhine sonuçlandığı ifade edilmiştir.
Mevzuata aykırı şekilde çıkan öğretim elemanı kadro ilanlarının idari ve cezai
sorumluluğa neden olacağına dikkat çekilerek, bu konuda üniversitelerin yargıya
konu ilanlarına ilişkin kaybettiği davaların da bildirilmesi istenmiştir.
Ümit ediyoruz, yargı kararları referans alınarak başta öğretim üyesi atamalarındaki
içeriden yükselmeler olmak üzere genel olarak akademik ilanlara ilişkin daha
köklü çözümlerin bulunduğu günleri hep birlikte görürüz.