'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
MSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak
Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda arttı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı
Bugün 5 ilde sağanak yağış görülecek
Marketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyor
YÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldı
Üniversitenin maaş promosyonu ihalesinde rekor teklif
29 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

29 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'na katılacak. (TBMM/11.00) 2- TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanacak. (TBMM/14.00) 3- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. (Ankara/09.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, evlilik kredisinden faydalanan Ayşe Hanım Mutafoğlu-Mehmet Güçlü çiftinin nikah törenine katılacak, Pamukeller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ziyarette bulunacak. (Denizli/13.50/15.45/17.45/18.30) 2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'te İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek. (İzmir/14.30) 3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Uzundere İlçe Başkanlığı ile İl Başkanlıklarını ziyaret edecek, Demirciler ve Kongre caddelerinde esnafa ziyarette bulunacak, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı'na katılacak. (Erzurum/10.00/13.00/13.30/19.30) EKONOMİ FİNANS 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışını yapacak. (Erzurum/19.30) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Araklı İlçe Teşkilatı ile buluşacak, Of Belediyesi, Of İlçe Başkanlığı ile esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, yapımı devam eden Yomra Giriş Kavşağı'nı yerinde inceleyecek ve Trabzon'un Fethinin 564. Yıl Dönümü Programı'na katılacak. (Trabzon/09.00-18.00) 3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı iş gücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) GÜNCEL 1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi" paneline katılacak. (Ankara/10.00) 2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze'' başlıklı uluslararası konferansın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağı programa iştirak edecek. (İstanbul/14.00) 3- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. (Riga/14.45) 2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması maçlarının kura çekimi, Grimaldi Forum'da yapılacak. (Monako/14.00/15.00) 3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak. (İzmir/21.30) 4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftası; İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor ve SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK maçlarıyla başlayacak. (Van/19.00/İstanbul/21.30) 5- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları, Basketbol Gelişim Merkezi'nde klasman, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/18.00/20.30)

