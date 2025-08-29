MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Okula Uyum Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar Yayımlandı

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitime yeni başlayan çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında "Okula Uyum Haftası" uygulamaları, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencilerinin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla ise 9 Eylül 2025 tarihi itibarıyla rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 12:00, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 09:50
2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı Okula Uyum Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar Yayımlandı

Bu kapsamda; okul öncesi eğitim kademesine yönelik olarak "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu" hazırlanmıştır. Söz konusu platformda;

Okula Uyum Kılavuzu

Öğretmenlerin sınıf içi ve aile eğitiminde kullanabilecekleri etkinlik örnekleri,

Okula uyum için hazırlanan "Okuluma Başladım" şarkısı ve "Ben Okula Başladım" videolu parmak oyunu,

Ailelere verilecek eğitimde kullanılabilecek sunum gibi birçok içeriğe ve materyale yer verilmiştir.

İlkokul kademesi için "Tanışma Etkinliği", "Animasyon Şarkı", "Tanışma Oyunu", "Etkinlik Örnekleri" ve "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmış olup, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5. sınıf öğrencileri için ise "Dijital İçerikler", "Etkinlik Örnekleri" ile "Okula Uyum Rehberi ve Sunumu" hazırlanmıştır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesi için hazırlanan dokümanlarda uyum süreci ile bütünleştirilerek orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik içerikler eklenmiş, aile-çocuk-öğretmenin birlikte doğada uygulayacağı etkinlikler tasarlanmıştır.

Uyum Materyalleri İçin Tıklayınız.

Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Erişim Karekodlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Okul Öncesi Okula Uyum Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Okul Öncesi Veli Sunumunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İlkokul 1. Sınıf Okula Uyum Etkinlik Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İlkokul 1. Sınıf Okula Uyum Veli Sunumunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaokul 5. Sınıf Rehberlik Uygulamaları Etkinliklerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaokul 5. Sınıf Rehberlik Uygulamaları Veli Sunumunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

