Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmelikleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Bu kapsamda 01-05 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm öğretmenler için mahallinde yapılacak mesleki çalışmalarda;

1. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında alanında öğretim programı değişikliği olan ve eğitim almayan öğretmenlerin eğitime alınması,

2. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında alanında öğretim programı değişikliği olup eğitim alan öğretmenler, alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ile Maarif Modeli kapsamında eğitime katılan öğretmenlerin eğitim dışındaki günlerde okul / kurum müdürlüklerince hazırlanacak program çerçevesinde mesleki çalışmalarını yapmaları,

3. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında değişen programlar sebebiyle eğitim almayan öncelikli olarak söz konusu eğitimleri sınıf öğretmenlerinin almaları, eğitim alanların ise bu eğitim öğretim yılında programı yeni hazırlanan dersler için (beden eğitimi ve spor, müzik, görsel sanatlar ve İngilizce) düzenlenecek eğitimleri almaları planlanmıştır.

Okul / kurum yöneticileri ve öğretmenlerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmalarını yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR