İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için "şok evi" diye tabir edilen adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteği ile operasyon yapıldı.

Zeytinburnu ilçesindeki operasyonda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak'ta belirlenen 3 adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin yakalandığı evlerde polis ekipleri bir süre arama yaptı.

Operasyonun Zeytinburnu dışında 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi.



