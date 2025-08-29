Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesini yakaladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 07:27, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 07:45
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü'nün Balaban köyünde, yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ üyeleri S.S.Y, H.B, S.Y. ve H.S.E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilere aracılık ettiği belirlenen Y.Ç'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

