Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Trump yönetiminden yabancı öğrencilere 4 yıl sınırı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin ülkede kalış sürelerini sınırlamayı öngören yeni bir kural tasarısı açıkladı.

Mevcut uygulamada yabancı öğrenciler F vizesi ile eğitimleri boyunca, süre sınırı olmadan ABD'de kalabiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu süre, programın uzunluğunu aşmayacak şekilde en fazla 4 yıl ile sınırlandırılacak.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ülkede kalmak için yasal statülerini güncellemeleri veya 60 gün içinde ayrılmaları gerekecek.

Medya ve değişim programları da etkilenecek

Kural tasarısı yalnızca öğrencileri değil, kültürel değişim programı katılımcıları ile yabancı medya mensuplarını da kapsıyor. Yabancı medya çalışanlarının ABD'de kalış süresi en fazla 240 gün olacak; aynı süre için uzatma talebinde bulunabilecekler.

Gerekçe: "Güvenlik ve kamu yükü"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü, "Geçmiş yönetimler yabancı öğrencilere ve diğer vize sahiplerine neredeyse süresiz kalış hakkı tanıdı. Bu durum güvenlik riski oluşturdu, vergi mükelleflerine yük getirdi ve Amerikan vatandaşlarını dezavantajlı duruma düşürdü." açıklamasında bulundu.

Sözcüye göre yeni düzenleme, "istismarların önüne geçerek" federal hükümetin yabancı öğrenciler üzerindeki denetimini kolaylaştıracak.

Artan vize iptalleri

Son aylarda ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizelerinin denetimini de sıkılaştırdı. Yalnızca bu yıl içinde 6 binden fazla öğrenci vizesi iptal edildi.

Bakanlık yetkilileri, iptallerin çoğunun vize süresi dolduktan sonra ülkede kalma, saldırı, hırsızlık, alkollü araç kullanma ve "teröre destek" suçlamalarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Geçen yıla göre iptal edilen vize sayısının yaklaşık dört kat arttığı bildirildi. Ayrıca haziran ayında ABD'nin dış temsilciliklerine gönderilen talimatla, öğrenci vizesi başvurularında "Amerikan halkına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına ya da kurucu ilkelerine düşmanca tavırlar" da değerlendirme kriteri haline getirildi.

Yeni kuralın yürürlüğe girmesi durumunda, ABD'de eğitim gören on binlerce yabancı öğrencinin yasal statülerinde önemli değişiklikler olacak.

