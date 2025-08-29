Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı

Üniversite öğrencileri için barınma sorunu, her yıl yeni akademik takvim yaklaşırken yeniden gündeme geliyor. Özellikle büyük şehirlerde, vakıf üniversitelerinin kendi yurtları ve özel öğrenci yurtları tarafından açıklanan ücretlerin ev kiralarının üzerine çıkması dikkat çekiyor.

İstanbul ve Ankara'daki prestijli üniversitelerde tek kişilik odalardan paylaşımlı seçeneklere kadar uzanan geniş bir konaklama yelpazesi bulunsa da, açıklanan fiyatların önemli bir kısmı artık öğrencilerin ve ailelerin bütçelerini zorlayacak boyuta gelmiş durumda. 2025-2026 akademik yılı için duyurulan yeni fiyatlar, bazı yurtların özel üniversitelerdeki öğrenim ücretleriyle yarıştığını, hatta kimi özel yurtlarda bu rakamların üstüne çıktığını gösteriyor.

Yeditepe, Sabancı, Bilkent ve Koç gibi Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinin yurt ücretleriyle birlikte, özel seçenekler arasında yer alan Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi popüler özel öğrenci yurtlarının fiyatları şaşırtıcı boyutlara ulaşmış durumda. Öğrenciler için "güvenli ve konforlu barınma" ihtiyacı giderek daha yüksek bir maliyet anlamına gelirken, aileler için de yeni dönem bütçe planlamasında en ağır kalemlerden biri yine konaklama olacak gibi görünüyor.

Barınma maliyeti öğrencileri zorluyor

2025-2026 akademik yılı için açıklanan yurt ücretleri öğrenciler ve aileler açısından oldukça dikkat çekici rakamlar ortaya koyuyor. Yeditepe Üniversitesi'nde tek kişilik odaların yıllık ücreti 260.000 TL olarak belirlendi. Sabancı Üniversitesi'nde ise iki kişilik odalar için 282.000 TL talep ediliyor.

Ankara'da bulunan Bilkent Üniversitesi'nde karyolalı, özel banyo ve tuvalete sahip, ortak mutfaklı odaların ücreti dönemlik 203.100 TL olarak belirlenmiş. Akademik yıl boyunca toplam maliyet ise 406.200 TL'ye ulaşıyor. Koç Üniversitesi'nin Henry Ford Yurdu'nda tek kişilik banyolu odaların yıllık bedeli 461.800 TL olarak açıklandı.

Üniversite yurtlarının yanı sıra, özel yurt seçenekleri de yüksek maliyetleriyle dikkat çekiyor. İstanbul'daki Sabiha Hanım Beşiktaş Erkek Öğrenci Yurdu'nda tek kişilik, orta büyüklükte odaların yıllık ücreti 268 bin TL. Rafine Kız Öğrenci Yurdu'nda tek kişilik odaların yıllık ücreti 435 bin TL. Stüdyo Santral Kız Öğrenci Yurdu'nda tek kişilik odaların yıllık ücreti 525 bin TL. İstanbul'daki Birgül Hanım Yurdu'nda ise tek kişilik odaların ücreti 600.000 TL'yi buluyor. Republica'da Single Premium Room (1A) kategorisi için belirlenen fiyat aylık olarak 77.700 TL olurken, akademik yıl boyunca kalındığında toplam maliyet 777.000 TL'ye ulaşıyor.

Avcılar'da bulunan İstanyurt Kız Öğrenci Yurdu, tek kişilik VIP odaları için 184 bin 500 TL talep ediyor. Bu rakam, İstanbul'daki yurtlar arasında en düşük fiyatlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bir diğer görece uygun alternatif ise Fatih Vefa Öğrenci Yurdu. Tek kişilik odalar için aylık 20 bin TL talep eden yurt, akademik takvim süresince 10 ay üzerinden hesaplandığında toplam 200 bin TL'ye denk geliyor. 2024-2025 KYK aylık yurt ücretleri ise, 1. tip yurt için 517,50 TL' den başlayıp 6. tip yurtta 855 TL'ye kadar çıkıyor. 2025-2026 dönemi için ücretler henüz açıklanmadı. Bunun yanında KYK yurtlarına olan yoğun talep nedeniyle her başvuran öğrencinin devlet yurtlarına yerleşemeyeceği öngörülüyor.

En düşük maliyet aile evi

Bu rakamlar, bazı özel yurtlarda konaklama maliyetinin özel üniversite öğrenim ücretleri ile yarıştığını ve öğrencilerin barınma sorununu daha görünür hale getirdiğini gösteriyor. Bazı öğrenciler yüksek yurt ücretleri karşısında alternatif konaklama seçeneklerini değerlendiriyor.

Paylaşımlı daireler ve öğrenci evleri kira ve faturayı paylaşarak ekonomik avantaj sağlasa da temizlik, güvenlik ve uyum sorunları yaratabiliyor. Aile yanına yerleşmek maliyeti düşürürken, kampüs uzaklığı ve sosyal hayat açısından dezavantajlı olabiliyor.

Yurtlar ise 24 saat güvenlik, temizlik ve kampüse yakınlık gibi avantajlarıyla hala birçok öğrenci için öncelikli tercih. Ancak fiyatlar, yurdun konumu ve sunduğu imkanlara göre ciddi farklılık gösterebiliyor. Ayrıca odada kalacak kişi sayısı arttıkça maliyetler düşüyor; örneğin iki veya üç kişilik odalar, tek kişilik odalara kıyasla daha uygun fi yatlarla sunuluyor. Buna karşın öğrenciler ve aileler, artan ücretleri karşısında bütçelerini zorlayarak en uygun konaklama seçeneğini bulmaya çalışıyor.

