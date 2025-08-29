M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 09:14, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 10:01
M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı metro hattında henüz belirlenemeyen sebeple teknik arıza meydana geldi.
Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.
Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla bilgilendirdiği yolcuları ilgili yöne yönlendiriyor.
Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.