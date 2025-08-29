Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,54 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.388,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,80 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, ülkede bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içi piyasalar da alış ağırlıklı bir seyirle güne başladı.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımlanan haftalık bülteninde Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Kurul bu kararıyla şubattan bu yana ilk şirket halka arzına onay verdi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.