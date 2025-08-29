Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre temmuzda 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2025 dönemine ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,0 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı değişmedi, iş gücü azaldı

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

Genç işsizlik yüzde 15

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik 3,1 puan azaldı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.


