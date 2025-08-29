Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
Gram altın rekor kırdı!
KPSS A Grubu Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
İstanbullular dikkat! Cumartesi bu yollar trafiğe kapalı
15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!
MHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildi
Kırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat etti
Özel'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı adaylığı" sorusuna "Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum" diyerek "Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir" yanıtını verdi.

29 Ağustos 2025
"Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras. AK Parti'yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum" diyen Özel, "Mesela Atatürk'ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye'nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye'yi kurtaran kişi olmak. Ben de 'Büyük Taarruz'un emrini veren, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan' kişi olmak istiyorum. Bana diyorsunuz ya 'Kendiniz için ne istiyorsun?' Daha ne isteyeyim, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kendimi adaylaştırmam adil bir seçimi engeller"

Sözcü Gazetesi'ne konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz, demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye'nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir. Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir."

"Objektif bir pozisyonda olmam lazım"

"Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras" diyen Özel, AK Parti'yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istediğini vurguladı.

Atatürk'ten örnek veren Özgür Özel, "En sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı. Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum. 'Çıkaramazsam istifa ederim' demiştim. Yerel seçimde partiyi birinci parti yaptım. İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor. Bu, Türkiye'de 25 yıllık kabusun bitmesi demek. Bunu başaran kişi olmaktan daha büyük bir gurur yok. Mesela Atatürk'ün yaşadığı en büyük gurur, Türkiye'nin birinci Cumhurbaşkanı olmak değil ki, Türkiye'yi kurtaran kişi olmak. Ben de 'Büyük Taarruz'un emrini veren, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan' kişi olmak istiyorum. Bana diyorsunuz ya 'Kendiniz için ne istiyorsun?' Daha ne isteyeyim, savaşı kazanan kumandan olmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı da hangi partilimize düşerse bu onur, onun yaşayacağı bir onur. Onun için de en sakin ve en doğru kararı verebileceğim pozisyonda olmam lazım. Objektif bir pozisyon."


