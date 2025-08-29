'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri kapsamında çalacak. Bu yıl ilk kez hazırlanan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunulacak.

Uyum Eğitimleri ve Hazırlıklar

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldü. Rehberlik çalışmaları kapsamında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar 1-5 Eylül tarihlerinde uygulanacak. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 8-12 Eylül arasında bilgilendirme ve uyum çalışmaları düzenlenecek.

Hazırlanan Materyaller ve Etkinlikler

Okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu"

İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için "Uyum Haftası Etkinlikleri"

Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri"

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik, 5. sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerik ve 12 etkinlik hazırlandı.

Dijital İçerik Platformu ve EBA Entegrasyonu

Uyum haftası kapsamında bu yıl ilk kez hazırlanan dijital içerik platformu, öğretmenlerin sınıf ortamında materyallerden kolayca yararlanabilmesi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde sunuldu. Platform, 14 başlık altında uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.

Destekleyici Araçlar ve Etkinlikler

Aileler tarafından sık sorulan sorular

Aile eğitim bülteni ve veli sunumu

Öğretmenlerin ailelerle yürütebileceği etkinlikler

Çocukların okula uyum sürecini destekleyen ve farklı gelişim alanlarını kapsayan 18 örnek etkinlik

"Okuluma Başladım" şarkısı ve videolu "Ben Okula Başladım" parmak oyunu

Doğa Bilinci ve Orman Sevgisi İçerikleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen genelgede, doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yapılması vurgulandı. Bu kapsamda veli sunumuna, orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik uyum süreciyle bütünleştirilmiş içerikler eklendi.

Aile-Çocuk-Öğretmen İş Birliğiyle Etkinlikler

Aile-çocuk-öğretmenin birlikte uygulayacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlandı.

Bu uygulamalar ile çocukların okula uyum sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi, ailelerin bilinçli ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım sergilemeleri, öğretmenlerin ise uygulamaları kolaylaştıran ve standartları belirlenmiş kapsamlı bir kaynakla desteklenmeleri hedefleniyor.