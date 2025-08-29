Fuat Oktay'dan İsrail'e Sert Tepki: İnsanlık İçin Utanç

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Oktay, yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulmasının ve Batı Şeria'yı ele geçirmeye yönelik planların insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı.

Fuat Oktay'dan İsrail'e Sert Tepki

Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nun Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacağı gün öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümeti ve İsrail'i sert sözlerle eleştirdi.

"İnsanlık ve Uluslararası Toplum İçin Bir Utanç Kaynağı"

Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in, Filistin'i Filistinsizleştirerek, tüm Filistin'i ele geçirme niyeti net bir şekilde ortadadır. Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırı, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulması, Gazze'nin işgali ve Batı Şeria'yı ele geçirmeye yönelik plan ve eylemler, bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüm bunların 21. yüzyılda yaşanıyor olması insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağıdır.""Netanyahu ve Çetesi Bir Gün Hesabını Verecektir"

Netanyahu hükümeti tarafından işlenen insanlık suçlarının İsrail'in tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Oktay, gelecek nesillerin bugün yaşananları utanç ve ibretle anacağını söyledi. Ayrıca, "Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkum olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası sistemden dışlanması gerektiğini belirten Oktay, katliamların ve yayılmacılığın durdurulması için İsrail'in zorlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Netanyahu hükümetine en sert tepkiyi veren ülkelerin başında geldiğini, İsrail'e en ileri yaptırımları uyguladığını ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için bir araya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Fuat Oktay'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle: