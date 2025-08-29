'İşsizlik Oranında Düşüş Ekonomiye Güven Sağlıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranının, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirdiğini belirtti. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir. Yılmaz, Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün Temmuz ayında pekiştiğini ve işsizlik oranının aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine indiğini vurguladı.

İşsizlik Oranlarında Gelişmeler

Gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15,0 düzeyine geriledi.

artarken, işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre iyileşerek düzeyine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9'a düştü.

Ekonomik İstikrar ve İstihdamın Önemi

"Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır." Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir. Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz.