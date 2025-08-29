CHP İstanbul'da Seçim Hilesi Soruşturmasında İddianame Hazırlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bu süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma Detayları

Soruşturma kapsamında, aşağıda isimleri geçen şüphelilerin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi:

Özgür Çelik

İnan Güney

Aydın Karaaslan

Fahrettin Çırak

Melda Tanişman Tutan

Niyazi Güneri

Rıza Akpolat

Tülay Yavuz

Uğur Gökdemir

Veli Gümüş

İddianamenin Süreci

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul asliye ceza mahkemesine gönderildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.



