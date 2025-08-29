Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Benfica'nın en başından beri talep ettiği 22,5 milyon euro bonservis bedelini, ayrıca 2,5 milyon euroluk bonuslarla birlikte ödemeyi kabul etti.

Milli oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve bugün yapılan sabah antrenmanına katılmadığı da belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica Başkanı Rui Costa'dan transferi için kolaylık istediği aktarıldı.