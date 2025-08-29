Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerine devam ettiği Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 14:07, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 14:09
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Benfica'nın en başından beri talep ettiği 22,5 milyon euro bonservis bedelini, ayrıca 2,5 milyon euroluk bonuslarla birlikte ödemeyi kabul etti.
Milli oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve bugün yapılan sabah antrenmanına katılmadığı da belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica Başkanı Rui Costa'dan transferi için kolaylık istediği aktarıldı.