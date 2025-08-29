Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresine ilişkin olarak, komisyonun 31 Aralık 2025 tarihinde çalışmalarını sonlandırmasının planlandığını ve gerekirse iki ay süreyle uzatılabileceğini belirtti. Meclis Tören Salonu'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, komisyonun Türkiye'nin yakaladığı tarihi fırsatı milletin beklentileri doğrultusunda sonuçlandırmak için kurulduğunu vurguladı. Komisyonun olağanüstü yetkilerle donatılmadığını ve tüm sorunları çözme iddiasında olmadığını ifade etti. Ayrıca, komisyonun anayasa hazırlamayacağını, yasa teklifleri hazırlamayacağını, sadece önerilerde bulunacağını belirtti.

Komisyonun Çalışma Şekli ve Temsil Gücü

Kurtulmuş, komisyona bir parti hariç tüm partilerin katıldığını ve kararların şimdiye kadar ittifakla alındığını söyledi. Komisyonun yedinci toplantısını gerçekleştirdiklerini ve uzun görüşmeler sonucunda kurulduğunu belirtti. Herkesin görüşünün alındığını, farklılıkların yansıtıldığı bir temas zinciri oluşturulduğunu ifade etti.

Komisyonun İsminin Belirlenmesi

Komisyonun isminin belirlenmesinde siyasi parti liderleri ve parlamentodaki temsilcilerle görüşüldüğünü aktaran Kurtulmuş, onlarca isim teklifi geldiğini ve toplumsal dayanışmanın vurgulanmasının amaçlandığını söyledi. Komisyonun kararlarının 5'te 3 çoğunlukla alındığını ve şimdiye kadar kararların hep ittifakla alındığını belirtti.

Katılımcı Yaklaşım ve Davet Edilen İsimler

Kurtulmuş, komisyona davet edilen isimlerin belirlenmesinde çok katılımcı bir yol izlendiğini, tüm siyasi parti gruplarından ve bağımsız üyelerden isim teklifleri alındığını açıkladı. 491 isim teklif edildiğini, bunların hepsinin dinlenmesinin mümkün olmadığını ancak ana akım temsilcilerin davet edileceğini söyledi.

Şehit aileleri

Diyarbakır Anneleri

Cumartesi Anneleri

Barış Anneleri

İş dünyası temsilcileri

Sendikalar

Akademisyenler ve uygulamacılar

Komisyonun Çalışma Takvimi

Kurtulmuş, komisyonun çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin olarak, 31 Aralık 2025'te çalışmaların sonlandırılmasının planlandığını, gerekirse iki ay süreyle uzatılabileceğini ancak mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Komisyonun aldığı kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ile paylaşılacağını belirtti.



