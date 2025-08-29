Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Eğitim-Bir Sen, sendikal tecrübesini Suriye ile paylaşacak

Eğitim-Bir-Sen, 33 yıllık sendikal tecrübesini Suriye'ye aktaracak. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, merkezi Şam'da bulunan Suriye Öğretmenler Sendikası heyeti ile Ankara'da bir araya geldi. Ziyarette, eğitim ve sendikal alanda iş birliği kararı alındı.

29 Ağustos 2025
Eğitim-Bir Sen, sendikal tecrübesini Suriye ile paylaşacak

Ziyarette konuşan Ali Yalçın, ülkelerinin özgürleşme sürecinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa başkanlığındaki heyeti, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eli kanlı rejimin zulümleri karşısında, ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkının yanında olduklarını vurgulayan Yalçın, bu kapsamda Memur-Sen'e bağlı sendikaların da katkısıyla İdlib'de çadır kentlerin yanı sıra 400 briket ev, bir cami, okul ve oyun parkından oluşan Mehmet Akif İnan Mahallesi'ni kurduklarını hatırlattı.

Ayrıca Çobanbey'de yaptırdıkları 20 derslikli Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Maarif Vakfı'na devrettiklerini belirten Yalçın, "Yaklaşık 8 yıldır eğitim faaliyet gösteren okuldan mezun olan gençlerin yeni Suriye'nin inşasına katkı sunmaya başlamasından gurur duyuyoruz." dedi.

Rejimin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin özellikle eğitim alanında karşılaştıkları sorunların çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Yalçın, Arapça ve İngilizce yayımladıkları "Türkiye'de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler" başlıklı raporla konuyu dünya kamuoyunun dikkatine sunduklarını söyledi.

Yalçın, "Milletimizin tarihi yürüyüşüne yakışan, duruş ve kimliği ile bütünleşen eylem ve söylemlerimiz, emperyalist-siyonist odakların yönettiği küçük grupların sergilemeye çalıştıkları aşırılıkların önüne geçmiştir." ifadesini kullandı.

"İş birliği, ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacak"

Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa ise savaş yıllarında ve özgürleşme sürecinde Suriye halkına verdikleri destek ile Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimine yönelik çalışmaları dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika yetkililerine şükranlarını sundu.

Mustafa, Suriye'de eğitim ve sendikal örgütlenme alanlarında yaşanan zorlukların aşılması için iş birliği ve ortak projelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti. İki sendika arasında yürütülecek çalışmaların, Suriye'de eğitim sisteminin yeniden inşasına önemli katkılar sunacağını vurgulayan Mustafa, öğretmenler arasında başlatılacak tecrübe paylaşımının da ortak projeler için sağlam bir zemin oluşturacağını ifade etti.

Ortak komiteler kurulması planlanıyor

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen ile Suriye Öğretmenler Sendikası, eğitim ve sendikal alanda iş birliği kararı aldı.
İş birliği faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesi için ortak komitelerin kurulması da planlandı. Komite, öncelikli projeleri belirleyecek ve yılda en az bir kez toplanarak iş birliğinin gelişimini değerlendirecek.
Planlanan çalışmalar arasında, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik ortak programlar, eğitim, yükseköğretim ve sendikal çalışmalarda bilgi ve deneyim paylaşımı, seminer, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi, karşılıklı heyet ziyaretleriyle başarılı uygulamaların paylaşılması bulunuyor.

Türkiye'de yoğun temaslar

Suriyeli heyet, Eğitim-Bir-Sen'in katkısıyla hazırlanan program çerçevesinde, Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarla da temaslarda bulundu.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ve eğitmenlerin durumu ele alındı, eğitim alanında iş birliği imkanları değerlendirildi.
Suriyeli heyet, İstanbul'da da bir dizi ziyaretlerde bulunacak.


