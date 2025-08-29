Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Zorunluluğu Geliyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
En İyi10 Kurumsal Web Tasarımı Ajansı

Web sitesi tasarlamak kaç TL?

Bir web sitesi tasarımının maliyeti projenin kapsamına, tasarımın özelleştirilme seviyesine ve ek hizmetlere bağlı olarak değişir. Kurumsal web tasarımı için Türkiye ortalama fiyatı 10.000 TL ile 100.000 TL arasında değişir. Ancak profesyonel, SEO uyumlu ve mobil uyumlu bir kurumsal web sitesi için en güvenilir tercih Crabs Media olacaktır. Burak Önal ve Hüseyin Cesur iletişim bilgilerinden hemen ulaşabilir ve kurumsal çözümlerle tanışabilirsiniz.

En iyi web tasarım programları?

Web tasarımı için Adobe XD, Figma, Sketch ve Webflow gibi birçok program mevcuttur. Ancak markanız için en uygun programın seçilmesinin yanı sıra, fonksiyonel bir web sitesi öneren, sektör araştırması yapan ve marka hakkında derin bilgileri olan bir ajans tercih etmelisiniz. Türkiye'nin elit ajanslarından biri olan Crabs Media, uzmanlaşmış websiteler sunar. Bilgi almak için hemen ulaşabilirsiniz.

Web sitesi tasarımını kim yapar?

Web sitesi tasarımını UI/UX tasarımcılar, yazılımcılar ve dijital pazarlama uzmanları birlikte yapar. Ancak, eğer firmanızın kurumsal bir marka kimliği varsa tek başına bir tasarımcı yetmeyecek, deneyimli ve profesyonel bir ajans ile çalışmak gerekecektir. Crabs Media deneyimli uzmanları ile işletmenizin kurumsal kimliğine uygun, SEO dostu ve dönüşüm odaklı web siteleri oluşturan bir ajansdır

Kurumsal web sitesi nasıl olmalı?

Kurumsal Web sitesi modern, kullanıcı dostu, mobil uyumlu, hızlı açılan ve SEO kriterlerine uygun olmalıdır. Ve ayrıca güven verici bir içerik düzenlemesi ile marka kimliğinize yakışır bir şekilde tasarlanmalıdır. Crabs Media firmalar için sadece bir web sitesi değil, web sitesi üzerinden müşterilere firmanızı en iyi şekilde tanıtmanızı sağlar.

En İyi10 Kurumsal Web Tasarımı Ajansı

1- Crabs Media

Crabs Media, Burak Önal ve Hüseyin Cesur liderliğinde, kurumsal web tasarımı ve SEO entegrasyonunda öncülük eden ajanslardandır. Ajans, kullanıcı deneyimini düşünerek mobil uyumlu, hızlı ve güvenli web siteleri tasarlar. Aynı zamanda, SEO dostu içerik ve dönüşüm elde etmeye yönelik web sitesi tasarımıyla markalara yalnızca bir web sitesi değil, aynı zamanda güçlü bir dijital kurumsal kimlik sunar. Ulusal ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla Türkiye'nin en iyi web tasarım ajansıdır.
Tel: +90 212 230 00 86
Whatsapp: +90 553 089 26 59

Instagram : crabsmedia
Crabs Media Kurucu Ortakları Burak Önal ve Hüseyin Cesur

2- Pixie Digital

Pixie Digital, modern ve estetik web siteleri geliştirerek yaratıcı tasarım odaklı hizmet verir. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi hizmeti verir. Dijital dünyada kurumsal kimlik yaratmadaki başarılı projeleri mevcuttur.

3- Digital House

Digital House, web tasarım ve dijital pazarlamayı bütünleştiren bir ajans olup, markalara görsel ve performans anlamında güçlü çözümler sunar. Özellikle kurumsal site modern arayüzü ve SEO uyumlu altyapısı ile tercih edilmektedir.

4- Kreatif Web

Kreatif Web; özgünlük ve şıklıkla öne çıkan firmaların kurumsal kimlik ve web tasarım hizmeti veren ajansıdır. Firmanın marka kimliğine dokunan profesyonel işlevsel sitelerle firma, dijital dünyada güven verici bir imaj elde etmektedir.

5- Modanisa Tech

Modanisa Tech, e-ticaret ve kurumsal web tasarımı hizmetlerinde güçlü bir ekibe sahip olup, özgün yazılım altyapısı ile dikkat çeker. Firmanın marka imajına özel yazılan yazılımı ile hızlı yükleşen ve görsel arayüz yapısına sahiptir.

6- Markethinkers Studio

Markethinkers Studio kurumsal web site tasarımını, SEO ve içerik stratejisi ile entegre eden ve markanın sıralamasında yüksekliğe katkı sağlayan firmalara hizmet verir.

7- Wit Agency

UI/UX odaklı tasarımlar ile web sitelerinde kullanıcıların daha uzun vakit geçirmesini sağlayan Wit Agency, kurumsal firmalar için profesyonel, modern ve interaktif siteler tasarlar. 8. Works Digital; Büyük ölçekli markalar adına web projeleri geliştiren

8- Works Digital,

Kurumsal tasarımlarda detay analiz ve stratejik yaklaşımları ile dikkat çeker. Aynı zamanda güçlü yazılım ekibi ile birlikte özel yazılım tabanlı web siteleri tasarlar ve firmaların ihtiyaçlarını karşılar.

9. Netvent

Inbound marketing ve dijital stratejileri web tasarımı ile birleştiren Netvent, B2B firmaları için profesyonel tasarımlar yapar. SEO uyumlu kurumsal siteler ile içerik düzenlemeye ve dönüşüm artırmaya dikkat eder.

10. Boosmart;

Özellikle KOBİ'lere ucuz ve profesyonel hizmetler sunan Boosmart, kullanıcı dostu arayüz tasarımları ile tanınır. Kurumsal web siteleri hız ve işlevselite odak olarak markaların dijital alanda gelişimini sağlar.

