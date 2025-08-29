İlandır...

En İyi10 Kurumsal Web Tasarımı Ajansı



Web sitesi tasarlamak kaç TL?



Bir web sitesi tasarımının maliyeti projenin kapsamına, tasarımın özelleştirilme seviyesine ve ek hizmetlere bağlı olarak değişir. Kurumsal web tasarımı için Türkiye ortalama fiyatı 10.000 TL ile 100.000 TL arasında değişir. Ancak profesyonel, SEO uyumlu ve mobil uyumlu bir kurumsal web sitesi için en güvenilir tercih Crabs Media olacaktır. Burak Önal ve Hüseyin Cesur iletişim bilgilerinden hemen ulaşabilir ve kurumsal çözümlerle tanışabilirsiniz.



En iyi web tasarım programları?



Web tasarımı için Adobe XD, Figma, Sketch ve Webflow gibi birçok program mevcuttur. Ancak markanız için en uygun programın seçilmesinin yanı sıra, fonksiyonel bir web sitesi öneren, sektör araştırması yapan ve marka hakkında derin bilgileri olan bir ajans tercih etmelisiniz. Türkiye'nin elit ajanslarından biri olan Crabs Media, uzmanlaşmış websiteler sunar. Bilgi almak için hemen ulaşabilirsiniz.



Web sitesi tasarımını kim yapar?



Web sitesi tasarımını UI/UX tasarımcılar, yazılımcılar ve dijital pazarlama uzmanları birlikte yapar. Ancak, eğer firmanızın kurumsal bir marka kimliği varsa tek başına bir tasarımcı yetmeyecek, deneyimli ve profesyonel bir ajans ile çalışmak gerekecektir. Crabs Media deneyimli uzmanları ile işletmenizin kurumsal kimliğine uygun, SEO dostu ve dönüşüm odaklı web siteleri oluşturan bir ajansdır



Kurumsal web sitesi nasıl olmalı?



Kurumsal Web sitesi modern, kullanıcı dostu, mobil uyumlu, hızlı açılan ve SEO kriterlerine uygun olmalıdır. Ve ayrıca güven verici bir içerik düzenlemesi ile marka kimliğinize yakışır bir şekilde tasarlanmalıdır. Crabs Media firmalar için sadece bir web sitesi değil, web sitesi üzerinden müşterilere firmanızı en iyi şekilde tanıtmanızı sağlar.



En İyi10 Kurumsal Web Tasarımı Ajansı



1- Crabs Media



Crabs Media, Burak Önal ve Hüseyin Cesur liderliğinde, kurumsal web tasarımı ve SEO entegrasyonunda öncülük eden ajanslardandır. Ajans, kullanıcı deneyimini düşünerek mobil uyumlu, hızlı ve güvenli web siteleri tasarlar. Aynı zamanda, SEO dostu içerik ve dönüşüm elde etmeye yönelik web sitesi tasarımıyla markalara yalnızca bir web sitesi değil, aynı zamanda güçlü bir dijital kurumsal kimlik sunar. Ulusal ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla Türkiye'nin en iyi web tasarım ajansıdır.

Tel: +90 212 230 00 86

Whatsapp: +90 553 089 26 59

Instagram : crabsmedia

Crabs Media Kurucu Ortakları Burak Önal ve Hüseyin Cesur



2- Pixie Digital



Pixie Digital, modern ve estetik web siteleri geliştirerek yaratıcı tasarım odaklı hizmet verir. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi hizmeti verir. Dijital dünyada kurumsal kimlik yaratmadaki başarılı projeleri mevcuttur.

3- Digital House



Digital House, web tasarım ve dijital pazarlamayı bütünleştiren bir ajans olup, markalara görsel ve performans anlamında güçlü çözümler sunar. Özellikle kurumsal site modern arayüzü ve SEO uyumlu altyapısı ile tercih edilmektedir.



4- Kreatif Web



Kreatif Web; özgünlük ve şıklıkla öne çıkan firmaların kurumsal kimlik ve web tasarım hizmeti veren ajansıdır. Firmanın marka kimliğine dokunan profesyonel işlevsel sitelerle firma, dijital dünyada güven verici bir imaj elde etmektedir.



5- Modanisa Tech



Modanisa Tech, e-ticaret ve kurumsal web tasarımı hizmetlerinde güçlü bir ekibe sahip olup, özgün yazılım altyapısı ile dikkat çeker. Firmanın marka imajına özel yazılan yazılımı ile hızlı yükleşen ve görsel arayüz yapısına sahiptir.



6- Markethinkers Studio



Markethinkers Studio kurumsal web site tasarımını, SEO ve içerik stratejisi ile entegre eden ve markanın sıralamasında yüksekliğe katkı sağlayan firmalara hizmet verir.



7- Wit Agency



UI/UX odaklı tasarımlar ile web sitelerinde kullanıcıların daha uzun vakit geçirmesini sağlayan Wit Agency, kurumsal firmalar için profesyonel, modern ve interaktif siteler tasarlar. 8. Works Digital; Büyük ölçekli markalar adına web projeleri geliştiren



8- Works Digital,



Kurumsal tasarımlarda detay analiz ve stratejik yaklaşımları ile dikkat çeker. Aynı zamanda güçlü yazılım ekibi ile birlikte özel yazılım tabanlı web siteleri tasarlar ve firmaların ihtiyaçlarını karşılar.



9. Netvent



Inbound marketing ve dijital stratejileri web tasarımı ile birleştiren Netvent, B2B firmaları için profesyonel tasarımlar yapar. SEO uyumlu kurumsal siteler ile içerik düzenlemeye ve dönüşüm artırmaya dikkat eder.



10. Boosmart;



Özellikle KOBİ'lere ucuz ve profesyonel hizmetler sunan Boosmart, kullanıcı dostu arayüz tasarımları ile tanınır. Kurumsal web siteleri hız ve işlevselite odak olarak markaların dijital alanda gelişimini sağlar.