Web sitesi tasarlamak kaç TL?
Bir web sitesi tasarımının maliyeti projenin kapsamına, tasarımın özelleştirilme
seviyesine ve ek hizmetlere bağlı olarak değişir. Kurumsal web tasarımı için
Türkiye ortalama fiyatı 10.000 TL ile 100.000 TL arasında değişir. Ancak profesyonel,
SEO uyumlu ve mobil uyumlu bir kurumsal web sitesi için en güvenilir tercih
Crabs Media olacaktır. Burak Önal ve Hüseyin Cesur iletişim bilgilerinden hemen
ulaşabilir ve kurumsal çözümlerle tanışabilirsiniz.
En iyi web tasarım programları?
Web
tasarımı için Adobe XD, Figma, Sketch ve Webflow gibi birçok program
mevcuttur. Ancak markanız için en uygun programın seçilmesinin yanı sıra, fonksiyonel
bir web sitesi öneren, sektör araştırması yapan ve marka hakkında derin bilgileri
olan bir ajans tercih etmelisiniz. Türkiye'nin elit ajanslarından biri olan
Crabs Media, uzmanlaşmış websiteler sunar. Bilgi almak için hemen ulaşabilirsiniz.
Web sitesi tasarımını kim yapar?
Web sitesi tasarımını UI/UX tasarımcılar, yazılımcılar ve dijital pazarlama
uzmanları birlikte yapar. Ancak, eğer firmanızın kurumsal bir marka kimliği
varsa tek başına bir tasarımcı yetmeyecek, deneyimli ve profesyonel bir ajans
ile çalışmak gerekecektir. Crabs Media deneyimli uzmanları ile işletmenizin
kurumsal kimliğine uygun, SEO dostu ve dönüşüm odaklı web siteleri oluşturan
bir ajansdır
Kurumsal web sitesi nasıl olmalı?
Kurumsal Web sitesi modern, kullanıcı dostu, mobil uyumlu, hızlı açılan ve
SEO kriterlerine uygun olmalıdır. Ve ayrıca güven verici bir içerik düzenlemesi
ile marka kimliğinize yakışır bir şekilde tasarlanmalıdır. Crabs Media firmalar
için sadece bir web sitesi değil, web sitesi üzerinden müşterilere firmanızı
en iyi şekilde tanıtmanızı sağlar.
1- Crabs Media
Crabs Media, Burak Önal ve Hüseyin Cesur liderliğinde, kurumsal web tasarımı
ve SEO entegrasyonunda öncülük eden ajanslardandır. Ajans, kullanıcı deneyimini
düşünerek mobil uyumlu, hızlı ve güvenli web siteleri tasarlar. Aynı zamanda,
SEO dostu içerik ve dönüşüm elde etmeye yönelik web sitesi tasarımıyla markalara
yalnızca bir web sitesi değil, aynı zamanda güçlü bir dijital kurumsal kimlik
sunar. Ulusal ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla Türkiye'nin en iyi
web tasarım ajansıdır.
Tel: +90 212 230 00 86
Whatsapp: +90 553 089 26 59
Instagram : crabsmedia
2- Pixie Digital
Pixie Digital, modern ve estetik web siteleri geliştirerek yaratıcı tasarım odaklı hizmet verir. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi hizmeti verir. Dijital dünyada kurumsal kimlik yaratmadaki başarılı projeleri mevcuttur.
3- Digital House
Digital House, web tasarım ve dijital pazarlamayı bütünleştiren bir ajans olup,
markalara görsel ve performans anlamında güçlü çözümler sunar. Özellikle kurumsal
site modern arayüzü ve SEO uyumlu altyapısı ile tercih edilmektedir.
4- Kreatif Web
Kreatif Web; özgünlük ve şıklıkla öne çıkan firmaların kurumsal kimlik ve web
tasarım hizmeti veren ajansıdır. Firmanın marka kimliğine dokunan profesyonel
işlevsel sitelerle firma, dijital dünyada güven verici bir imaj elde etmektedir.
5- Modanisa Tech
Modanisa Tech, e-ticaret ve kurumsal web tasarımı hizmetlerinde güçlü bir ekibe
sahip olup, özgün yazılım altyapısı ile dikkat çeker. Firmanın marka imajına
özel yazılan yazılımı ile hızlı yükleşen ve görsel arayüz yapısına sahiptir.
6- Markethinkers Studio
Markethinkers Studio kurumsal web site tasarımını, SEO ve içerik stratejisi
ile entegre eden ve markanın sıralamasında yüksekliğe katkı sağlayan firmalara
hizmet verir.
7- Wit Agency
UI/UX odaklı tasarımlar ile web sitelerinde kullanıcıların daha uzun vakit
geçirmesini sağlayan Wit Agency, kurumsal firmalar için profesyonel, modern
ve interaktif siteler tasarlar. 8. Works Digital; Büyük ölçekli markalar adına
web projeleri geliştiren
8- Works Digital,
Kurumsal tasarımlarda detay analiz ve stratejik yaklaşımları ile dikkat çeker.
Aynı zamanda güçlü yazılım ekibi ile birlikte özel yazılım tabanlı web siteleri
tasarlar ve firmaların ihtiyaçlarını karşılar.
9. Netvent
Inbound marketing ve dijital stratejileri web tasarımı ile birleştiren Netvent,
B2B firmaları için profesyonel tasarımlar yapar. SEO uyumlu kurumsal siteler
ile içerik düzenlemeye ve dönüşüm artırmaya dikkat eder.
10. Boosmart;
Özellikle KOBİ'lere ucuz ve profesyonel hizmetler sunan Boosmart, kullanıcı dostu arayüz tasarımları ile tanınır. Kurumsal web siteleri hız ve işlevselite odak olarak markaların dijital alanda gelişimini sağlar.