Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ağustos 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 111 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 88 bin 310 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 34 bin 981 lira oldu.

Temmuz ayı sonucuna göre açlık sınırı 26 bin 413,17 TL, yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 TL olmuştu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti'de temmuzda aylık 33 bin 982 liraydı.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,64

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,64 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 40,68 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 41,46'yı buldu.

Yoğurt ve peynir fiyatları yüzde 4 arttı



Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta süt fiyatları, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Yoğurt ve peynir fiyatları bu ay yüzde 4 arttı.

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagillerin bulunduğu grupta dana etinin fiyatı, Et ve Süt Kurumunun marketlerin bir kısmına etleri düşük fiyattan vermesi nedeniyle kısmen düşse de etin ortalama fiyatında ciddi değişiklik görülmedi.

Balıkta avlanma dönemi başlayıncaya kadar hesaplamada esas alınan kültür balıklarının ortalama fiyatı genelde aynı kaldı.

Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 8 artış oldu



Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 8 artış olduğu tespit edildi. Yumurtanın fiyatı, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi.

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda fiyatlar bir miktar arttı. En yüksek orandaki artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte görüldü.

Semt pazarlarında yeşil soğan ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatında artış olduğu tespit edildi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmeğin fiyatı, bu ay artış gösterdi. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan yüzde 20 artışla 15 liraya yükseldi.

Bu harcama grubundaki diğer ürünlerden pirinç, makarna, bulgur, un ve irmiğin fiyatında bir miktar artış olduğu tespit edildi. En yüksek artışın yüzde 6 ile pirinç fiyatında olduğu görüldü.

Çayın kilogram fiyatı ortalam yüzde 8,5 arttı



Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatında artış olduğu gözlendi.

Zeytinyağının kilogram fiyatı ise bir miktar düştü. Siyah zeytinin fiyatı artarken yeşil zeytinin fiyatı düştü. Yağlı tohum ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Baharat ürünlerinden karabiberin kilogram fiyatında artış olduğu tespit edildi. Diğer ürünlerin fiyatı sabit kaldı.

Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5 artış, ıhlamurun kilogram fiyatında ise ortalama yüzde 10 artış olduğu tespit edildi.

Diğer ürünlerden pekmez, şeker bal ve reçelin kilogram fiyatında ise bir miktar artış olduğu görüldü. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay ortalama yüzde 10 artış oldu.