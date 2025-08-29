A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

A Milli Takım'ın Gürcistan ve İspanya karşılaşmalarındaki aday kadrosu belli oldu.

