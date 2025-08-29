MEB'in 'Maarif Çocuk' dergisinin ikinci sayısı yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinin planlanmasında öğrencilerin aktif rol almalarını sağlamak ve toplumsal etkinliklerde söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Türkiye'nin 81 ilinden öğrencilerin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu oluşturuldu.

Kurulda yer alan öğrenciler, çalışmalar sırasında çocuklara yönelik bir dergi hazırlanması talebinde bulunmuştu. Bu öneri neticesinde, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici içerikler sunacak, onların merakını uyandıracak ve hayal güçlerini geliştirecek Maarif Çocuk Dergisi hayata geçirildi.

İlk sayısı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yayımlanan dergi, kısa sürede öğrenciler, öğretmenler ve velilerden yoğun ilgi gördü.

- Dergide Mete Gazoz ile söyleşi yer aldı

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Maarif Çocuk Dergisi, ikinci sayısıyla da dopdolu içeriklerle okurlarıyla buluşuyor.

Bu sayıda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz ile öğrencilerin gerçekleştirdiği ilham verici bir söyleşi, tatilde anne babalarla birlikte okunabilecek Yalvaç Ural'dan üç yazı, eğlenceli ve öğretici İngilizce etkinlikler, sürükleyici hikayeler, merak uyandıran bilgilendirici yazılar ve bulmacalar yer alıyor.

Dergiye, MEB'in internet sitesinden de ulaşılabiliyor.