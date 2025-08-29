4 ilde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 el bombası, makineli tüfek, 3 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve 543 mermi ele geçirildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

