Özgür Özel'den 'Gazze'ye destek ziyareti yapalım' çağrısı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, 8 Ekim 2023'ten bu yana 691 gün geçtiğini belirterek, "İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Bugüne kadar yarıdan fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 70 bin masum insanı öldürdü. Filistin'deki sorunun tarihi 20. asrın başlarına uzanmaktadır. Yıllar içinde on binlerce Filistinli yurdundan edilmiştir. İsrail devleti 1948'de kurulduktan sonra da Filistin topraklarında kan ve gözyaşı durmamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Filistin davasını tarih boyunca savunduğunu söyleyen Özel, bu konuda ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Özel, Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı yaptırımları anımsatarak, bu yaptırımlarda geç kalındığını ve bu yaptırımların yetersiz olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını iddia eden Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelin, hep birlikte davranalım. Buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız? Bugün bu Meclis'in çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz ve ilk işin 'Filistin İzleme ve Destek Komisyonu' kurulmasını teklif ediyoruz, var mısınız? İsrail ile üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaret dahil tüm ticari ilişkilerin resmi bir genelgeyle tamamen kesilmesini öneriyoruz, var mısınız? Trump yönetimini Netanyahu'ya verdiği destekten, Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' dediği için Trump'ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız? Uluslararası Adalet Divanında İsrail karşıtı bütün davalara müdahil olmayı teklif ediyoruz. İsrail'e karşı açılacak tüm davalarda Türkiye'yi taraf olmaya davet ediyoruz. Filistin'de işlenen savaş suçları ve insan hakkı ihlallerini belgeleyen her kuruluşa diplomatik ve lojistik destek verilmesini teklif ediyoruz. Birleşmiş Milletlerin İsrail'e ambargo uygulamasını ve Birleşmiş Milletler Barış Gücünün soykırıma müdahale etmesi çağrısını resmi olarak yapmanızı bekliyoruz, var mısınız?"

- "Gerçekten utandığımız için bugün buradayız"

CHP Genel Başkanı Özel, Kanada, Singapur, Belçika, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve Endonezya'nın Filistin'e havadan yardım ulaştırdığını anlatarak, Türkiye'nin bu şekilde yardım götürmediğini ileri sürdü.

Siyaseti "siyaset" olsun diye yapmadıklarını dile getiren Özel, "Siyaseti söz olsun diye de yapmıyoruz, siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz, gerçekten utandığımız için bugün buradayız. Bu Meclis tatildeyken Filistin'de bu mezalim sürüyorsa bu Meclis tatilde olamaz. Bu ülkede çocuklar hal böyleyken, bu ülkede millet açken, işsizken milletin vekili tatilde değil, Meclis'te olmalıdır ve bundan sonra, sadece şunu söylüyorum büyük bir samimiyetle Sayın Bakan, bunu yaptığınız takdirde bundan sonra eleştiri değil, övgü alacaksınız emin olun sadece bizden değil, bütün partilerden." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kuruluna yaptığı bilgilendirmeyi eleştiren Özel, "Ben sizin konuşmanızı dinledim, Netanyahu'nun danışmanı kulağıyla dinledim. Gitti, dedi ki 'bir şey yok, çok çok bir ortak bildiri yayınlarlar, bizi kınarlar, bir iki satır bir şey yazarlar, sonra giderler, risk yok.' Netanyahu rahatladı. Konuşmanızda durum tespiti dışında bir şey yoktu, kaygı verecek bir şey yoktu." ifadesini kullandı.

Özel, Büyük Taarruz'da, Kurtuluş Savaşı'nda ve Filistin'de hayatını kaybedenleri anarak, "Bu Meclis'in tarihi oturumlarından bir tanesini yaptık. Bugün verilecek karar tarihi bir karardır. Tarihin doğru tarafında yer almanızı, 1 Mart tezkeresiyle övünen 98 AKP'li milletvekili gibi tarihin doğru tarafında yer almanızı bekliyorum. Bu konuda her birinizin vicdanına inanıyorum, güveniyorum." dedi.