Bakan Uraloğlu: Trabzon'da yeni bir havalimanı inşa edeceğiz

Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Uraloğlu: Trabzon'da yeni bir havalimanı inşa edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nı sürekli artan yolcu sayısı nedeniyle genişletmek için çalışmalara başladıklarını belirterek "Havalimanımızın 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 20:11, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 20:12
Yazdır
Bakan Uraloğlu: Trabzon'da yeni bir havalimanı inşa edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Trabzon Günleri'nin açılış törenine katıldı. İpekyolu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Trabzon'un bir şehirden fazlası olduğunu dile getirerek, "Trabzon, tarihtir, ruhtur, sevdadır, tutkudur. 1461'de Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle Osmanlı'nın sancağı altında yeni bir dönem başlatan bu şehir, asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olmuştur" diye konuştu.

Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 175 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "54,3 kilometre uzunluğundaki Trabzon Güney Çevre Yolu'nu başlattık. Başlattığımız hiçbir projeyi yarım bırakmadık. İnşallah bu projeyi dekısa sürede tamamlayacağız. Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemini de şehrimize kazandıracağız. Ayrıca, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek; Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu projemizle, Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i de birbirine bağlayacağız. Bu hattımız 120 km'lik Kırıkkale -Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacak. Havalimanımız da Trabzon'umuzun dünyaya açılan kapısı. 2024'te yaklaşık 3,6 milyon yolcu ile Türkiye'nin en yoğun yedinci havalimanı oldu. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda havalimanımızı genişletmek ve şehrimize yeni bir havalimanı kazandırmak için de çalışmalarımıza başladık. Yeni bir dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP hizmet binasını hizmete açtık. Ama Havalimanımızın 2 bin 650 metrelik pist uzunluğu artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli değil. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Trabzon'umuzu dünya ile daha güçlü bir şekilde buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber