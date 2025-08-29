Isparta'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen E.Z. ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, Y.B.Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.M. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net