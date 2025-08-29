Öğretmenlerden okula renkli dokunuş

Kozan ilçesinde bin 200 öğrencisi bulunan Halit Dağlı İlköğretim Okulu'nun öğretmenleri ve idarecileri, yaz tatilini ellerinde fırçalarla geçirerek okullarını yeni döneme hazırladı. Okul Müdürü Seyban Karaköse öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, sınıflardan bahçeye kadar birçok alanı kendi elleriyle boyayarak rengarenk bir okul ortamı oluşturdu. Okulun kaldırım taşları, banklar ve sınıflar boyanırken, öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için çiçekler ekildi. Ayrıca teneffüslerde spor yapmaları için Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "canlı langırt" sahasının bakımı yapıldı.



Okul bahçesindeki zeytin ağaçları, renkli çiçekler ile okul bankları doğal bir güzellik ortaya çıkarırken, öğretmenlerin ellerinde fırçalarla oluşturduğu renkli görüntü dikkat çekti.



Öğrenciler için büyük bir heyecanla çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Seyban Karaköse, "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize cıvıl cıvıl bir okul hazırlamak istedik. Koridorlarımızı fayanslarla daha aydınlık hale getirdik, mavi, pembe tonları ile alaçatı renkleriyle boyadık, begonviller ektik. 'Her şey çocuklar için' düsturuyla yaz boyunca okuldaydık. Bahçemizi rengarenk hale getirirken, sınıflarımızda da bilginin ışığında öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Canlı langırt Türkiye'de ilk, oyun kurallarını kendimiz koyduk, 28 dersliğimizde öğrenciler sırayla bu alanı kullanıyor" dedi.



Sınıf öğretmenlerinden Mustafa Ünlü ise öğrenci sevgisinin öğretmenleri yaz tatilinde okulda bir araya getirdiğini söyledi. Ünlü, "Öğrencilerimizi çok seviyoruz, onların okula keyifle gelmeleri için renkli bir karşılama hazırladık. Bu çalışmaların öğrencilerimize olumlu yansıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.