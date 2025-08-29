Öğretmenlerden okula renkli dokunuş
Adana'nın Kozan ilçesinde öğretmenler ve idareciler, yaz tatilini ellerinde fırçalarla geçirerek, öğrenciler için okullarına renkli dokunuşlar yaptı.
Kozan ilçesinde bin 200 öğrencisi bulunan Halit Dağlı İlköğretim Okulu'nun
öğretmenleri ve idarecileri, yaz tatilini ellerinde fırçalarla geçirerek okullarını
yeni döneme hazırladı. Okul Müdürü Seyban Karaköse öncülüğünde bir araya gelen
öğretmenler, sınıflardan bahçeye kadar birçok alanı kendi elleriyle boyayarak
rengarenk bir okul ortamı oluşturdu. Okulun kaldırım taşları, banklar ve sınıflar
boyanırken, öğrencilere doğa sevgisi aşılamak için çiçekler ekildi. Ayrıca teneffüslerde
spor yapmaları için Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "canlı langırt"
sahasının bakımı yapıldı.
Okul bahçesindeki zeytin ağaçları, renkli çiçekler ile okul bankları doğal
bir güzellik ortaya çıkarırken, öğretmenlerin ellerinde fırçalarla oluşturduğu
renkli görüntü dikkat çekti.
Öğrenciler için büyük bir heyecanla çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Seyban
Karaköse, "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize cıvıl cıvıl bir
okul hazırlamak istedik. Koridorlarımızı fayanslarla daha aydınlık hale getirdik,
mavi, pembe tonları ile alaçatı renkleriyle boyadık, begonviller ektik. 'Her
şey çocuklar için' düsturuyla yaz boyunca okuldaydık. Bahçemizi rengarenk hale
getirirken, sınıflarımızda da bilginin ışığında öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.
Canlı langırt Türkiye'de ilk, oyun kurallarını kendimiz koyduk, 28 dersliğimizde
öğrenciler sırayla bu alanı kullanıyor" dedi.
Sınıf öğretmenlerinden Mustafa Ünlü ise öğrenci sevgisinin öğretmenleri yaz tatilinde okulda bir araya getirdiğini söyledi. Ünlü, "Öğrencilerimizi çok seviyoruz, onların okula keyifle gelmeleri için renkli bir karşılama hazırladık. Bu çalışmaların öğrencilerimize olumlu yansıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.