Erzurum'da otomobil nehre uçtu: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Akşam saat 20.00 sıralarında Aşkale'den Tercan istikametine seyreden 25 ADH 366 plakalı otomobil, Karaköprü mevkiinde yapım aşamasındaki köprüye yaklaştığı esnada Karasu Nehri'ne uçtu. Köprü inşaatında çalışan işçiler hemen yardıma koştu. Kazada araçta bulunan E.K. hayatını kaybederken, N.K. yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine trafik ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazada araçta bulunan yolculardan İ.S.'nin nehirde kaybolduğu belirlendi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.