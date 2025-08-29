TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
'Mevsimlik işçilere yönelik ırkçı saldırı' iddialarına Valilikten açıklama

Niğde Valiliğinden tarla sahibi ve mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yapıldı.

Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 22:35, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 22:38
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Niğde'de mevsimlik işçilere yönelik ırkçı saldırı" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Olayın 28 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde meydana gelen olayda domates tarlasında çalışan mevsimlik işçilerin, çamurlu zemine saplanan traktörlerini çıkarmak için yardım talep etmeleri sırasında tarla sahibiyle aralarında tartışma yaşanmış, söz konusu tartışma kavgaya dönüşmüş ve bu sırada bir kişi silahla yaralanmıştır. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, sorumlu kişi adli mercilerce gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Olayın kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir etnik ya da ırksal gerekçesi bulunmamaktadır. Yaşanan durum tamamen kişiler arasında anlık gerginlikten kaynaklanmıştır. Niğde, tarih boyunca farklı kültür ve toplulukların kardeşçe yaşadığı misafirperverliği, hoşgörüsü ve birlik anlayışıyla bilinen bir ildir. Bu anlayışın bir yansıması olarak, ilimize çalışmak üzere gelen mevsimlik işçilerin kökeni, inancı ya da kimliği üzerinden ayrımcılığa maruz bırakılması söz konusu değildir."

Açıklamada, ayrıca bu tür münferit hadiselerin Niğde'nin birlik ve beraberlik iklimine zarar vermesine izin verilmeyeceği ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

