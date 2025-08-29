Bakan Kacır: Türkiye, uydu teknolojisinde dünya ligine girdi

Bakan Kacır, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Kacır, bilim insanları, astronotlar, astronomlar ve 7'den 70'e gökyüzü meraklılarıyla bu anlamlı etkinliğin 27. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Bu etkinliğin ilk yıllarda sınırlı imkanlarla gerçekleştiğini ifade eden Kacır, "Yıllar içerisinde gökyüzünü, milletimizin bilim ve teknolojide ortak rotası yapan bir marka haline getirdik. Bölgenin aydınlık ve temiz gökyüzü koşulları, 2022'de aynı alanda gerçekleştirdiğimiz etkinliğe yönelik olumlu geri bildirimleri dikkate alarak, bu yılki gözlem etkinliğimizin adresini Erzurum Konaklı Kayak Merkezi olarak belirledik. Astronomi ve uzaya gönül vermiş 81 ilden 33 bini aşkın vatandaşımız etkinliğimize başvurdu. Yoğun ilgi, etkinlik tarihimizde yeni bir rekoru ifade ediyor. Yapılan değerlendirme ve kura neticesinde, 79 ilden 1000 misafirimiz Erzurum Konaklı'da bu büyük buluşmanın heyecanını bizlerle paylaşıyor." diye konuştu.

Kacır, gösterilen bu ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yılki etkinliğimiz kapsamında, değerli ve birbirinden farklı pek çok deneyimi bir arada sunmaya gayret ediyoruz. Perseid meteor yağmurunun büyülü izlerinin ardından, Erzurum semalarının berraklığından istifade ederek gök kubbeyi en parlak haliyle misafir edeceğiz. Satürn'ün ihtişamlı halkaları, Jüpiter'in etkileyici atmosferi, Andromeda Galaksisi'nin zarif sarmal kollarındaki yıldız kümelerinin ışıltılı manzaraları ufkumuzu genişletecek. Gündüz saatlerinde, özel filtrelerle donatılmış güneş teleskoplarımızla güneşin leke gruplarını ve patlamalarını güvenle izleyeceğiz. Gece olduğunda ise sahaya yayılmış 35 teleskopla gökyüzünün en seçkin hedeflerini tek tek gözlemleyerek ilham verici bir tecrübe yaşayacağız."

Etkinlikte alanında uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve bilim insanların katılımıyla panel ve söyleşiler gerçekleştirileceğini aktaran Kacır, ayrıca TÜBİTAK uzmanları ile bilim merkezlerinin yürüteceği atölyelerde katılımcılara bilimi dokunarak öğrenme ve üreterek keşfetme imkanı sağlanacağını söyledi.

Astronomi kulüplerinin de etkinlikte yer aldığını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Milli Teknoloji Kulüpler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren 9 astronomi kulübümüz de etkinlik alanında yer alarak kulüplerini tanıtacak. İnsanoğlu, tarih boyunca gökyüzünü gözlemleyerek evreni anlamlandırma arayışı içerisinde oldu. Bu merak ve çaba, gökbilimin yani astronominin temellerini oluşturdu. Kadim medeniyetimizden Fergani, Cezeri, Cacabey, Ali Kuşçu gibi nice bilgin kıymetli eserleriyle ve ortaya koydukları çalışmalarla bu yolculuğa müstesna katkılar sundu. Bizler de bugün, bu engin mirası daha ileriye taşıma azmiyle durmaksızın çalışıyoruz. Uzayın sunduğu sınırsız ve eşsiz fırsatları en üst düzeyde değerlendirmek, uzaydaki haklarımızı en güçlü şekilde korumak, bizler için tarihi bir sorumluluktur."

Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzay bilimi ve teknolojileri alanında insan kaynağından tasarım ve mühendisliğe çok boyutlu bir kabiliyet inşası gerçekleştirdik. Artık, bilim ve teknolojideki atılımlarını, uzayın sonsuz ufuklarına taşıyan bir Türkiye var. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında, astronotumuz Alper Gezeravcı, 13 bilimsel deneyi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra ederek, uzay tarihimizde yeni bir sayfa açtı. Diğer astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, 7 deney gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadelerini kullandı.

- "Milli itki sistemine sahip uzay aracımızla aya erişeceğiz"

Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerinin somut başarılarının bir diğer kanıtı niteliğindeki en büyük atılımlara uydu alanında imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz metre altı çözünürlüklü gözlem uydumuz İMECE, yeni adıyla GÖKTÜRK 2B dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alma imkanı sunuyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A ile dünya üzerinde kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduk. TÜRKSAT 7A, İMECE 2 ve İMECE-3 gibi ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Milli Uzay Programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan 'Ay Misyonu' kapsamında, kendi mühendis ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla aya erişeceğiz. Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemini gerçekleştirerek, teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edecek stratejik kazanımlar elde edeceğiz. Uluslararası iş birliğiyle inşa edeceğimiz uzay limanıyla, ülkemizin uzaya bağımsız erişimini teminat altına alacağız."

"Uzay bilimi altyapımızı güçlendirmeyi Milli Uzay Programımızın başarıyla icrası için stratejik bir öncelik addediyoruz." diyen Kaçır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki uzay bilimleri çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde 4 metrelik ayna çapıyla hem Türkiye'nin hem de bölgemizin en büyük teleskobunu kurduk. Son teknoloji odak düzlemi aygıtlarının kurulumu ve testlerine de hızla devam ediyoruz. Gözlemevlerimizin sağlayacağı geniş gözlemsel keşif imkanlarıyla bilim insanlarımız fotometrik ve koronagrafik gözlemler icra etme imkanına sahip olacak. Her aşamasında yerli ve özgün kabiliyetlerimizden en üst düzeyde yararlandığımız bu projenin ardından, Erzurum'da Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nı da faaliyete geçireceğiz. Optik ve optomekatronik teknolojilerinde nitelikli AR-GE'nin yürütüleceği bu mükemmeliyet merkeziyle Erzurum bölgenin yüksek teknoloji ve hassas üretim üssü konumuna erişecek. Uzay bilimi ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz her biri çığır açıcı nitelikteki bu projeler, teknolojide tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uzaydaki varlığımızı ve iddiamızı en üst düzeye taşıma kararlılığımızın nişanesidir.

- "Türkiye olarak büyük bir potansiyele sahibiz"

Bakan Kacır, bu başarıların temelinde nitelikli insan kaynağının olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak büyük bir potansiyele sahibiz. Yurdumuzun dört bir köşesinde açacağımız yeni bilim merkezleri ve araştırma enstitüleriyle, gençlerimizi uzay bilimleri ve teknolojileriyle buluşturarak, gençlerimizin bilgi ve becerilerini en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Milli Teknoloji Atölyelerimiz, gökyüzü gözlemi etkinliklerimiz, eğitim programları ve girişimci desteklerimizle, gençlerimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz. Uzay alanındaki vizyonumuzun uluslararası arenada da güçlü yankı bulması, bilim diplomasimiz, uzay bilimi ve teknolojilerinde bölgesel bir merkez olmamız için kritik öneme haizdir. Bu bağlamda önümüzdeki yıl Antalya'da gerçekleşecek ve tarihimizin en büyük bilimsel etkinliği olacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ni, ülkemiz için tarihi bir fırsat ve uzay alanında yakaladığımız güçlü ivmenin tescili olarak değerlendiriyoruz."

Gençlerin bu tür etkinliklere katkı sunmalarını beklediklerini belirten Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi küresel uzay ekosisteminin buluşma noktası yapacak bu etkinliğe gençlerimizin bilimsel çalışmalarıyla katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca nice büyük kahramanlar yetişti. Her biri kendi döneminin zorluklarını aşarak, bu toprakları, bu vatanı daha güçlü, daha bağımsız kılmak için ter döktü. Bugün ise o bayrağı sizler devralıyorsunuz. Bilimle, teknolojiyle, aklınızla, yüreğinizle... Sizler, yarınlarımızı aydınlatacak yıldızlarsınız. Gökyüzüne baktığınızda sadece sonsuzluğu değil, aynı zamanda sonsuz imkanları görmeli, sonsuz hayalleri ve sınır tanımayan bir azmi yüreğinizde taşımalısınız. Ülkemizi, tam bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine taşıyacak olan inşallah sizlersiniz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı, alın teri, gayret ve kararlılıkla örülür. Zorluklar, engeller önünüze çıkabilir ama yılmayın, bir an bile durmayın. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler her daim sizin yanınızdayız."

Konuşmasının ardından Bakan Kacır, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve çok sayıda öğrenci ile gözlem etkinlik alanını gezdi.

Daha sonra Bakan Kacır yıldızları izleyip, yetkililerden bilgi aldı.