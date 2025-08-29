TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Poligonda vurulmuş halde bulundu, hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gittiği atış poligonunda başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 23:34, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 23:59
Olay, Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, poligona giden Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Polis, poligonda incelemelerde bulundu.

Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

