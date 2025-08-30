Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.



