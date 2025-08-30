29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı karar doğrultusunda Azar, LiVU ve Tango'nun da aralarında bulunduğu 29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli getirildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 07:54, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 08:09
BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun 20 Ağustos'ta aldığı kararlar, 20 Ağustos'ta Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos'taysa Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce onaylandı.

En az 29 platform erişime engellendi

Engelli Web'in bilgilerine göre erişim engeli getirilen platformlar arasında Azar, LiVU ve Tango gibi dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip popüler uygulamalar da bulunuyor. Bunun yanı sıra Flirtfy, Camsurf, CoMeet, ChatU, Tantan, Chamet ve SweetMeet gibi farklı alan adları üzerinden hizmet veren çok sayıda platform da karara dahil edildi.

Daha önce de benzer uygulamalara erişim engeli getirilmişti. Örneğin, Tango'nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024'te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU'nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024'te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılmıştı.

Alınan son kararlarla birlikte Türkiye'de çevrim içi görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına yönelik erişim kısıtlamaları daha da genişlemiş oldu. Erişime engellenen platformların bazıları şöyle:

-Azar

-Mili

-Chat Match - Random Video Chat

-Call Me Chat

-Flirtfy

-Lips

-Hi

-CoMeet

-Tango

-Camsurf & Video Chat

-Roulette Chat Video Omegle Ome

-LivCam

-Instacams

-Derya Görüntülü Sohbet

-Chat PIG

LiVU

-StrangerCam Görüntülü Sohbet

-Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet

-Guitarly (Flirtify)

-CuteU

-Tantan

