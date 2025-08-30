Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor

Meteoroloji, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı Artıyor

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar Durumu

Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

Çanakkale : 31°C, az bulutlu ve açık

Edirne : 33°C, az bulutlu ve açık

İstanbul : 29°C, az bulutlu ve açık

Kırklareli: 32°C, az bulutlu ve açık

Ege

Afyonkarahisar : 34°C, az bulutlu ve açık

Denizli : 38°C, az bulutlu ve açık

İzmir : 33°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 33°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana : 33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya : 30°C, parçalı ve az bulutlu

Burdur : 36°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Ankara : 34°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir : 35°C, parçalı ve az bulutlu

Konya : 34°C, parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu : 33°C, az bulutlu ve açık

Düzce : 33°C, az bulutlu ve açık

Sinop : 30°C, az bulutlu ve açık

Zonguldak: 25°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya : 38°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun : 29°C, parçalı ve az bulutlu

Tokat : 40°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum : 33°C, az bulutlu ve açık

Kars : 33°C, az bulutlu ve açık

Malatya : 37°C, az bulutlu ve açık

Van: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır : 40°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep : 35°C, az bulutlu ve açık

Mardin : 36°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık




