Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların artacağını ve özellikle Akdeniz ile bazı illerde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların artması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Sıcaklığı Artıyor
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar Durumu
Rüzgar: Genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
- Çanakkale: 31°C, az bulutlu ve açık
- Edirne: 33°C, az bulutlu ve açık
- İstanbul: 29°C, az bulutlu ve açık
- Kırklareli: 32°C, az bulutlu ve açık
Ege
- Afyonkarahisar: 34°C, az bulutlu ve açık
- Denizli: 38°C, az bulutlu ve açık
- İzmir: 33°C, az bulutlu ve açık
- Muğla: 33°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
- Adana: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Antalya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Burdur: 36°C, parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
- Ankara: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- Nevşehir: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
- Bolu: 33°C, az bulutlu ve açık
- Düzce: 33°C, az bulutlu ve açık
- Sinop: 30°C, az bulutlu ve açık
- Zonguldak: 25°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
- Amasya: 38°C, parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Tokat: 40°C, parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
- Erzurum: 33°C, az bulutlu ve açık
- Kars: 33°C, az bulutlu ve açık
- Malatya: 37°C, az bulutlu ve açık
- Van: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
- Diyarbakır: 40°C, az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 35°C, az bulutlu ve açık
- Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
- Siirt: 38°C, az bulutlu ve açık