Bakan Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Zorunluluğu Geliyor
Okullarda Tek Tip Deri Ayakkabı Zorunluluğu Geliyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Nasıl ki 30 Ağustos yeniden dirilişin ilanıysa, 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın, en güzel satırlarıdır. 30 Ağustos, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 08:24, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 08:25
Yazdır
Bakan Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Mayıslar bize, istiklalimiz için çıkılan o kutlu yolu, atılan o ilk büyük adımı, 19 Mayıs'ı. Nisanlar, halkımızın iradesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, 23 Nisan'ı. Ekimler, ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyetimizi, 29 Ekim'i. Ağustoslar ise makus tarihimizi değiştiren şanlı zaferlerimizi, 30 Ağustos'u anımsatır bize." ifadelerine yer veren Yerlikaya, Sultan Alparslan'ın 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını büyük bir kararlılık ve inançla ardına kadar açtığını belirtti.

Ali Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Ve ondan tam 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos günü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu'nun kapılarını ona göz koyanlara karşı, 'Allah Türk milletini koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir' diyerek sonsuza dek sımsıkı kapattı. Bugün büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna, milletimizin dişiyle, tırnağıyla bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adıdır. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza karşı hepimizin borcu var. Bizden sonra şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nesillere karşı sorumluluklarımız var. Bu da ancak bir ve beraber olmakla, memleketimiz için gayretle çalışmakla olur. Eser ve hizmet üretmekle olur."

Bu davanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne ulaştırma davası olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Nasıl ki 30 Ağustos yeniden dirilişin ilanıysa, 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın, en güzel satırlarıdır. 30 Ağustos, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır. 'Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi, vatanımız uğruna canından geçen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zaferimizin 103. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan bir videoya da yer verdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber