Haberler İdari Uygulamalar

Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Mısır'dan ithal edilen boru bağlantı parçalarına yönelik damping soruşturması başlattı. Değerlendirmeler sonucu söz konusu ürünün yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 10:00, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 09:57
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması

Mısır menşeli boru bağlantı parçaları ithalatına damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Mısır menşeli "diğerleri" başlığı altındaki boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar tespit edildi.

Maddi zarara yol açtığı tespit edildi

Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru üzerine söz konusu ürünün yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucunda soruşturma için gerekli yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

