İş insanı Fatih Yücelik trafik kazasında hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; Ankara Çankaya'ya bağlı Ahmet Vehbi Koç Bulvarı'nda dün saat 22.00 sıralarında kaldırıma çarpan bir otomobil takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Fatih Yücelik'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralı olan Cüneyt Dinçer hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Fatih Yücelik'in Erçimsan Holding'in İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Fatih Yücelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeditepe Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2004'te mezun olan Hüseyin Yücelik, kariyerine İstanbul'da plastik sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yönetici adayı olarak başladı.

2006-2009 yılları arasında kendi inşaat projesini hayata geçiren Yücelik'in uzmanlık alanları arasında; stratejik yönetim, pazarlama, kurumsal iletişim, marka yönetimi ve finans bulunuyor.

Aşkale Çimento, Sançim ve Kavçim markalarını bünyesinde bulunduran Erçimsan Holding'te 2012 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Fatih Yücelik, sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev alıyordu.

1 Ocak 2015 itibariyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Fatih Yücelik, 26 Nisan 2021'de Türk Çimento Başkanlığı'na, 4 Mayıs 2021'de de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı'na seçildi.

Hali hazırda Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu görevini yürüten Fatih Yücelik evli ve 2 çocuk babasıdır.



