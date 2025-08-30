Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemizi şan ve şerefle taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."