Bakan Işıkhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Işıkhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, NSosyal hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Işıkhan paylaşımında "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğruna mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 11:38, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 11:39
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işıkhan, mesajında, vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali için yüzlerce yıldır sürdürdüğü büyük yürüyüşün en önemli zafer anıtlarından birisi olan Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha anmanın gurur ve heyecanını yaşadığını belirtti.

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler silsilesiyle Anadolu'ya silinmez mührünü vuran kadim devletin, tarihin hiçbir döneminde mücadeleden vazgeçmediğini ve mevcudiyetine göz diken kim varsa bertaraf ettiğini anımsatan Işıkhan, "Özellikle yakın tarihimiz içerisinde, 15 Temmuz Destanı bu kutlu yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler için büyük bir hezimet olmuştur" ifadesine yer verdi.

Bakan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, kalkınmada, savunma sanayinde, teknolojide, dış politikada ve insan odaklı tüm hizmetlerde ulaştığı nokta göz önüne alındığında, İnanmış bir milletin, güçlü bir devletin neler yapabileceğini göstermesi bakımından herkes için ders çıkarılması gereken bir süreçtir. Ülkemizin gerçek potansiyelini keşfetme yolculuğunda özellikle Terörsüz Türkiye mücadelesi, gelecek vizyonumuzu taçlandıracak büyük bir adım olacaktır.

Bu vizyonu gerçekleştirmek için başta çalışma hayatı olmak üzere, ülkemizi gelecek yüzyıla mihmandar kılacak güç ve kapasiteye ulaştıracak her mecrada yılmadan, pes etmeden, yorulmadan daha çok çalışmaya, ülkemizin ve insanlığın huzuru için daha fazla inisiyatif almaya devam edeceğiz."

Mesajında yurt içi ve dışındaki tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Işıkhan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istikbali uğruna mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" değerlendirmesini paylaştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber