İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da mobil uygulama üzerinden kullanıcıların cep telefonlarındaki internet bankacılığı hesaplarına erişerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 27 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 13:50, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 13:59
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretli platformlardaki dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı yoldan ücretsiz izlenmesini sağlayan mobil uygulama aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Şüphelilerin, özellikle gece saatlerinde zararlı yazılım aracılığıyla uygulamayı kullananların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 27'si tutuklandı, 5'i salıverildi.

