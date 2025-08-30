Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetiminin eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve diğer Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

ABD yönetiminin kararını, "ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır" şeklinde değerlendiren Çelik, bu kararın, BM'nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip ettiğini ifade etti.

"Her açıdan haksız ve hukuksuz"

BM'nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesinin, BM'yi anlamsız kılma çabası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin'in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir. Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti'nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur.

Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' ve kimse Filistin'in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."