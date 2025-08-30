Mersin'de plastik kasa deposunda yangın: 1 zanlı tutuklandı

Yangında depo ile yanındaki iki katlı evde hasar oluşmuştu. İki itfaiye erinin de etkilendiği yangın, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında çıkmıştı.

Şüphelinin sorgusunda benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

