Mersin'de plastik kasa deposunda yangın: 1 zanlı tutuklandı
Erdemli ilçesinde plastik kasa deposunda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sorgusunda benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta plastik kasa deposunda yangın çıktı.
Yangınla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
TİNER DÖKEREK YANGINI ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında, depo sahibinin komşusu olduğu öğrenilen şüpheli A.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin sorgusunda benzin ve tiner dökerek yangını çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.
ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU
Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda 28 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Yangında depo ile yanındaki iki katlı evde hasar oluşmuştu. İki itfaiye erinin de etkilendiği yangın, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında çıkmıştı.